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Amerika Açık 2016 Erkekler Finali

Stan Wawrinka'nın 2015 şampiyonu Novak Djkovic'i 7–6(7–1), 4–6, 5–7, 3–6 yenerek şampiyon olduğu Amerika Açık 2016 finalinin önemli anları...

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