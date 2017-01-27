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Federer vs Wawrinka (Aus Open YF Özeti)

Roger Federer'in Stan Wawrinka'yı beş sette yendiği Avustralya Açık yarı finalinin özet görüntüleri.

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