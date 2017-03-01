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Garanti Koza Sofia Open 2017-3

Garanti Koza Sofia Open'da sezonun formda ismi Grigor Dimitrov'un 12 bin seyirci önünde geçen yılın finalisti Victor Troicki'yi yendiği çeyrek final maçının en güzel puanları...

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