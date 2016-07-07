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Roger bitti demeden bitmez

İsviçreli yıldız Roger Federer'in Marin Cilic karşısında setlerde 0-2'den döndüğü ve üç maç puanı kurtardığı Wimbledon çeyrek final eşleşmesinin özet görüntüleri.

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