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Garanti Koza Sofia Open 2017-2

Garanti Koza Sofia Open'da turnuvanın sürpriz ismi Nikoloz Basilashvili'nin ilk seti 6-0 kaybettikten sonra Klizan karşısındaki müthiş geri dönüşü...

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