Garanti Koza Sofia Open 2017-2

Garanti Koza Sofia Open'da turnuvanın sürpriz ismi Nikoloz Basilashvili'nin ilk seti 6-0 kaybettikten sonra Klizan karşısındaki müthiş geri dönüşü...
Garanti Koza Sofia Open (Çeyrek final: Grigor Dimitrov - Victor Troicki)
Garanti Koza Sofia Open (Çeyrek final: Martin Klizan-Nikoloz Basilashvili)
Garanti Koza Sofia Open (Çeyrek final: David Goffin - Steve Darcis)
Çağla Büyükakçay'ın TEDxMETU Ankara etkinliğinde yaptığı konuşma
Roger Federer'in Rafael Nadal'ı devirdiği tarihi Avustralya Açık finalinin özet görüntüleri.
Serena Williams'ın ablası Venus'ü yenip zafere uzandığı Avustralya Açık finalinin özet görüntüleri.
Rafael Nadal'ın Grigor Dimitrov'u beş sette yendiği Avustralya Açık yarı finalinin özet görüntüleri.
Roger Federer'in Stan Wawrinka'yı beş sette yendiği Avustralya Açık yarı finalinin özet görüntüleri.
Milli tenisçi İpek Soylu, sportstv'deki Center Court programına katıldı.
Çağla Büyükakçay, koçu Can Üner ile birlikte sportstv'deki Center Court programına konuk oldu.
Marsel İlhan'ın Cem İlkel'i mağlup ettiği TEB İzmir Cup finalinin özet görüntüleri.
Juan Martin del Potro ile Andy Murray'yi buluşturan Davis Cup maçı nefesleri kesti.
Johanna Larsson, dünya 1 numarası Serena Williams ile oynadığı maçta gülünç bir hata yaptı.
Çağla Büyükakçay - Petra Kvitova (Amerika Açık 2. Tur)
Kabına sığmayan Fransız Gael Monfils, Amerika Açık'taki ilk tur maçında zaman tabelasını kırdı.
29 Ağustos'ta başlayacak Amerika Açık öncesi heyecan artıyor.
37 yaşındaki Radek Stepanek, Rogers Cup'ta müthiş bir puana imza attı.
Wimbledon çeyrek finalindeki Federer-Cilic maçının özet görüntüleri
Wimbledon'da heyecan, 27 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak.
Efsanevi raketler Martina Hingis ve Pat Cash eylül ayında TEB Sokak Tenisi etkinliğine katılacak.
Rafael Nadal, Fransa Açık'taki ilk tur maçında bu şık puana imza attı.
2017’den itibaren Antalya’da bir ATP çim kort turnuvası düzenlenecek.
TEB BNP Paribas İstanbul Open Finali: Diego Schwartzman - Grigor Dimitrov
Nadal/Verdasco ikilisi, Indian Wells'te harikulade bir puana imza attı.
Nick Krygios, Marsilya'da yarı finale çıkarken müthiş bir maç sonu oynadı.
Serena Williams ve Angelique Kerber finale nasıl geldi?
Djokovic ile Federer, Avustralya Açık yarı finalinde buluşacak.
Avustralya Açık sonrası tenisi bırakacak olan Lleyton Hewitt adına çekilen belgesel
Maria Sharapova, Avustralya Açık öncesinde 20 soruluk bir ankete katıldı.
2016 Avustralya Açık, 13 Ocak'taki eleme maçlarıyla başlıyor.
Belçika-Büyük Britanya Davis Cup finali, uzun süre konuşulacak bir açılış seremonisine sahne oldu.
Novak Djokovic ve Dusan Vemic, mini saha oyununda hünerlerini sergiledi.
2015 Amerika Açık tamamlandı.
Richard Gasquet, Amerika Açık'taki 3. tur maçında mucizevi bir puana imza attı.
Jack Sock, Amerika Açık'taki maçını tamamlayamadı.
Amerika Açık 2015'in muhteşem tanıtım klibi....
Amerika Açık'ın ilk turundaki ilginç eşleşmenin önemli anları
Kei Nishikori, Rogers Cup 3. turunda karşılaştığı David Goffin'i file önünde böyle geçti.
Öfkelerini raketten, tabeladan bazen de hakemlerden çıkaran ünlü tenisçiler...
TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta Ursula Radwanska ile Tsvetana Pironkova arasındaki çeyrek final
Novak Djokovic'i hiç böyle görmediniz!
Roger Federer, Malawi'de çocuklarla buluştu.
Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer'den 10 unutulmaz hareket
Djokovic'in Roger Federer'i dört set sonunda geçtiği Wimbledon 2015 finalinin unutulmaz puanları..
Serena Williams ile Garbine Muguruza arasındaki Wimbledon 2015 Kadınlar Finali'nin önemli anları...
Roger Federer'in üç sette kazandığı yarı finalin önemli anları
Wimbledon 2015'in sürpriz ismi Richard Gasquet'nin Dimitrov galibiyetinden unutulmaz puanlar...
Andy Murray, Wimbledon'da antrenman öncesi minik köpeklerle bir araya geldi.
İki günde ve beş sette biten Djokovic-Anderson maçından akılda kalanlar.
Sabine Lisicki, bir maçta en çok ace atma rekorunu kırdı.
2015 Fransa Açık tek erkekler finalinin özeti
2015 Fransa Açık tek kadınlar finalinin özeti
Fransa Açık'taki Marsel-Wawrinka maçından...
Paris'te ilk günün en iyi vuruşlarından bir demet
İtalya Açık'taki birbirinden güzel 5 puan...
Madrid Açık'ta hafızalara kazınanlar
FMV Işık Okulları'ndan Çağla Büyükakçay'a ödül...
İstanbul Open özel video
İstanbul Open'da şampiyon Roger Federer
İstanbul Open yarı final (Federer-Schwartzman)
Roger Federer'in İstanbul Boğazı manzaralı gösterisi
Gallipoli Youth Cup
İpek Soylu, Lassa reklamında oynadı.
Maç puanı sonrası çılgın anlar...
Roger Federer, Türk tenisseverlere seslendi
Djokovic'ten beşinci Avustralya Açık zaferi
Büyükakçay-Golubic, Aus Open eleme
Roger Federer'in 1000. galibiyetine özel
Şarapova-Ivanovic finalinin özeti
2014'te atılım yapan genç raketler
Fransa'yı deviren İsviçre, 2014 Davis Kupası'nda şampiyon oldu.
2014 ATP Finalleri'ndeki sekiz oyuncu
Grigor Dimitrov'dan üst üste iki fantastik puan
Feliciano Lopez ölü topa can verdi
Tenisi bırakan Li Na'nın ardından
2014 Amerika Açık şampiyonu Marin Cilic
Dominik Hrbaty ile röportaj
İddiaya Novak Djokovic de katıldı
Rogers Cup'ta çılgın ralliler
Gael Monfils'ten insanüstü performans
Alman raket Sabine Lisicki, tarihin en hızlı servisini attı.
Roger Federer ve Lindsey Vonn, Alpler'de kozlarını paylaştı
Novak Djokovic, Seiko reklamında
TEB BNP Paribas İstanbul Cup için çekilen reklam filmi
Wawrinka'dan usta işi backhand
Nick Kyrgios ağızları açık bıraktı
Den Bosch'ta çok özel anlar
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Roland Garros'tan özel anlar
Nole ve top toplayıcı çocuk
Roma Masters'ta öne çıkan güzel puanlar
Türkiye, Davis Kupası'na Estonya galibiyetiyle başladı.
Eugenie Bouchard, Portekiz Açık'ta müthiş bir puan oynadı.
Wawrinka ile Federer'i buluşturan Monte Carlo finalinden geriye kalanlar
Çağla Büyükakçay, Kuala Lumpur'da çeyrek finalde
Houston'da kupaya uzanan Fernando Verdasco, zaferini böyle kutladı.
ITF Edgbaston'da zafere uzanan Çağla Büyükakçay'ın röportajı
Gael Monfils'ten mucizevi bir puan
Roger Federer'in maçlarından spektaküler hareketler
Grigor Dimitrov-Andy Murray maçından harika bir sayı
Avustralya Açık'ta yerli kahramanların bulunduğu park
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Sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'tan geriye kalanlar...
Avustralya Açık'ta onuncu günün sabah seansındaki maçların önemli anları...
Avustralya Açık dördüncü turundaki üç setlik maçın nefes kesen anları
Serena Williams ile Li Na'yı buluşturan finalin Tennis TV'deki özeti.
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TEB BNP Paribas WTA Şampiyonası'nda tekler yarı finallerinin Tennis TV'deki özetleri.
Sinan Erdem'de dördüncü gün maçlarının Tennis TV'deki özetleri.
Sinan Erdem'de üçüncü gün maçlarının Tennis TV'deki özetleri.
Sinan Erdem'de ikinci gün maçlarının Tennis TV'deki özetleri.
Sinan Erdem'de ilk gün maçlarının Tennis TV'deki özetleri.
Yeni yılın ilk büyük turnuvasının tanıtım filmi ekranlarda dönmeye başladı.
Tennis TV'den Cincinnati Açık seçmesi
Dört süper yıldız bir kortta...
Wimbledon tek kadınlar finali
ATP 1 numarası Novak Djokovic'in özel yaşamı...