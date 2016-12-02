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Büyükakçay tarihi sezonu anlattı

Muhteşem bir sezonu geride bırakan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, antrenörü Can Üner ile birlikte sportstv ekranlarında yayınlanan Center Court programına konuk oldu.

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