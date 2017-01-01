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Millilerden Dünya Kadınlar Günü mesajı

Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu, Pemra Özgen ve Berfu Cengiz'den oluşan Türkiye Fed Cup ekibinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı.

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