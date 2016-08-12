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Top toplayıcılar iş başında

Yılın son Grand Slam turnuvası Amerika Açık, 29 Ağustos - 11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Dev organizasyon öncesi yayınlanan reklam filmleri heyecanı arttırıyor.

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