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Çağla Büyükakçay - Petra Kvitova

Çağla Büyükakçay ile Petra Kvitova arasındaki Amerika Açık ikinci tur karşılaşmasının özet görüntüleri.

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