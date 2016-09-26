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İzmir'de tarihi final

İki Türk raketi buluşturan TEB İzmir Cup'taki tarihi finalde Cem İlkel'i 6-2, 6-4 mağlup eden Marsel İlhan, kariyerinin dördüncü ATP Challenger şampiyonluğunu kutladı.

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