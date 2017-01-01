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Gael Monfils'ten Nusret taklidi

Fransız tenisçi Gael Monfils'in Kohlschreiber'ı yendikten sonra yaptığı Nusret taklidi izlenme rekoru kırdı.

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