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Kutuları karıştırdı

Amerika Açık üçüncü turunda dünya 1 numarası Serena Williams ile karşılaşan Johanna Larsson, gülünç bir çift hataya imza attı.

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