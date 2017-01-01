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Roland Garros 2000 finali (Kuerten-Norman)

Brezilyalı efsane oyuncu Gustavo Kuerten'in İsveçli Magnus Norman'ı 6/2 6/3 2/6 7/6'lık setlerle yendiği 2000 yılındaki Roland Garros erkekler finali unutulmaz puanlara sahne olmuştu.

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