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Stepanek ne yaptı öyle!

37 yaşındaki Radek Stepanek, Rogers Cup üçüncü turunda Novak Djokovic'e mağlup olsa da kazandığı bu müthiş puanla maça damgasını vurdu.

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