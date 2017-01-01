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Garanti Koza Sofia Open 2017-1

Garanti Koza Sofia Open'da 2 nolu seribaşı David Goffin ile vatandaşı Steve Darcis arasında çeyrek final maçının önemli anları..

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