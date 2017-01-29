﻿İki haftalık heyecan boyunca yaşanan olaylarla unutulmaz Grand Slam turnuvaları arasındaki yerini alan 2017 Avustralya Açık, tarihi bir finalle sona erdi. 2011 Fransa Açık'tan bu yana slam arenasında oynadıkları ilk finalde Rafael Nadal'ı 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3'le deviren Roger Federer, kariyerinin 18. slam şampiyonluğunu kucakladı.

Ezeli rekabetteki 35. buluşmanın ilk altı oyunu, karşılıklı kazanılan servis oyunlarıyla geçildi. Yedinci oyunda düşük bir performans sergileyen Nadal'ın servisini 15'e karşı kırıp avantajı yakalayan Federer, bu noktadan sonra arkasına bakmadı. Birinci servislerinde yalnızca tek puan yitiren İsviçreli yıldız, 6-4'le ilk adımı attı.





Melbourne Park'taki dördüncü finalinde boy gösteren Nadal, ikinci sete güçlü bir başlangıç yaptı. Henüz ikinci oyunda break'i bulan İspanyol raket, dördüncü oyunda bir kez daha servis kırıp skoru 4-0'a getirdi. Federer, beşinci oyunda break'lerden birini ortadan kaldırsa da Nadal'dan geri dönüşe izin çıkmadı. Servis attığı son iki oyunda puan yitirmeyen dünya 9 numarası, 6-3'le setleri eşitledi.

Üçüncü setin açılış oyunu, maçın en kritik oyunlarından birisi olarak kayıtlara geçti. 40-0'a ulaşmasına karşın yaptığı basit hatalarla Nadal'ı oyuna ortak eden Federer, rakibine akabinde üç kez servis kırma puanı şansı verse de attığı ace'lerle tüm bu fırsatları ortadan kaldırdı. Servisine tutunan Federer, bir sonraki oyunda Nadal'ın servisini çalıp skoru bir anda 3-0 yaptı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Federer, altıncı oyunda bir break daha bulup rahatlarken, 18 winner ürettiği seti 6-1'le hanesine yazdırdı.





2010 zaferinden bu yana Avustralya Açık'taki ilk finalinde ter döken Federer, dördüncü setin dördüncü oyununda servisini Nadal'a kaptırdı. 4-1 öne geçen Rafa, setin geri kalan kısmında güçlü servisleriyle farkı korudu. Yalnızca üç basit hata yaptığı setteki son iki servis oyununu sıfıra karşı kazanarak 6-3'e ulaşan Nadal, dev finali beşinci sete götürdü.

BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ

Yarı finalde olduğu gibi finalde de beşinci set öncesi sağlık molası kullanan Federer, karar setine dağınık bir servis oyunuyla başladı. Erken break'in ardından üç servis kırma puanı çevirip servisine tutunan Nadal, iki oyun sonra yine baskı altında olmasına karşın bir servis kırma puanı daha kurtarıp 3-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Servis attığı oyunları kısa sürede bitirip kaptırdığı break'i geri almak adına takibi sürdüren Federer, altıncı oyunda hedefine ulaştı. Skoru 3-3'te dengeledikten sonra sıfıra karşı kazandığı servis oyunuyla final setinde ilk kez öne geçen Federer, bu noktada seyircinin de büyük desteğini arkasına aldı. Rakibi için yapılan çılgınca destek Rafa'yı olumsuz etkilerken, sekizinci oyunda Federer'den bir break daha geldi.

Skoru 5-3'e getiren Roger, şampiyonluk için servis attığı oyunda 40-15 geriye düşse de toparlamasını bildi. Üç puan sonra ilk maç puanını gören Federer, yaptığı forehand basit hatayla bu fırsatı harcadı ancak hemen akabinde attığı ace ile bir maç puanı daha yakaladı. Güçlü servisin ardından kısa düşen return'ü forehand'iyle çizgiye yollayan Federer, Nadal'ın yaptığı itirazın haksız çıkmasıyla 6-3'e ulaşıp maçı noktaladı.

10 YIL SONRA İLK KEZ

3 saat 37 dakika süren maç boyunca 20'si ace olmak toplam 73 kazanma vuruşuna imza atan Federer, 2007 Wimbledon'dan sonra Nadal'a karşı ilk kez bir slam finali kazandı. 35. yüzleşmede 12. galibiyetine uzanan Federer, 2012 Wimbledon'dan bu yana süren slam şampiyonluğu hasretine de son verdi.

30'larındaki iki oyuncunun 2002 Amerika Açık'tan beri ilk slam finalinden üstün ayrılan 35 yaşındaki Federer, 37 yaşındayken 1972 Avustralya Açık'ı kazanan Ken Rosewall'dan bu yana teklerde slam zaferi kucaklayan en yaşlı isim oldu. 2016 Wimbledon sonrası dizindeki sakatlık nedeniyle kortlardan altı ay boyunca uzak kalan Federer, slam şampiyonluğu yolunda ilk defa üç tane beş setlik galibiyet elde etti.

Avustralya Açık'taki beşinci kupasını kaldıran Federer, bu başarısı neticesinde dünya sıralamasında 10. basamağa ilerleyecek.

Ali Katipoğlu - Melbourne