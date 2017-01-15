Klasmanın 287. basamağındaki genç Avustralyalı Blake Mott, ilk slam ana tablosunu yakaladı.

Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta eleme heyecanı sona erdi. 11-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen mücadelelerin ardından 16 erkek, 12 kadın raket ana tablodaki yerlerini aldı.

Erkekler eleme turnuvasında 1 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Radek Stepanek, bir kez daha gençlere taş çıkartan bir performans sergiledi. Eski bir ilk 10 oyuncusu olan 37 yaşındaki Çek tenisçi, sırasıyla Sekou Bangoura, Blaz Kavic ve John-Patrick Smith'i yenip Melbourne Park'ta ismini 14. defa ana tabloya yazdırdı.

ABD'nin Frances Tiafoe, Bjorn Fratangelo, Ernesto Escobedo, Noah Rubin ve Reilly Opelka sayesinde erkeklerde beş temsilcisini daha soktuğu ana tabloya yükselen diğer oyuncular ise Go Soeda, Andrey Rublev, Alexander Bublik, Ivan Dodig, Thomas Fabbiano, Luca Vanni, Jürgen Melzer, Blake Mott ve Alex Bolt oldu.

VÖGELE HATA YAPMADI

Sekiz oyuncunun çekilmesiyle 113 numaraya kadar düşen kadınlar ana tablosuna giriş hakkını tek sırayla kaçıran Stefanie Vögele, vizeyi elemeler neticesinde kaptı. Son İstanbul Cup yarı finalinde Çağla Büyükakçay'a yenilen İsviçreli, elemelerin final turunda Makedon Lina Gjorcheska'yı 4-6, 6-3, 6-2 ile geçip hedefine ulaştı.

Kadınlar elemelerinde fire vermeyen diğer 11 oyuncu ise şu şekilde: Anna Blinkova, Natalia Vikhlyantseva, Jennifer Brady, Aliaksandra Sasnovich, Julia Boserup, Rebecca Sramkova, Mona Barthel, Eri Hozumi, Elizaveta Kulihckova, Ana Bogdan, Zhu Lin.

ERKEKLER ELEME TABLOSU

KADINLAR ELEME TABLOSU

Ali Katipoğlu - Melbourne