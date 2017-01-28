2009 Wimbledon finalinden bu yanan Williams kardeşleri buluşturan ilk Grand Slam finalinde kazanan Serena oldu. Ablası Venus'ü 6-4, 6-4 yenerek Avustralya Açık'ta yedinci zaferine uzanan Serena, toplamdaki 23. slam şampiyonluğunu kucaklayıp hem Açık Dönem rekorunu kırdı hem de dünya sıralamasında yeniden zirveye çıktı.

Açık Dönem'de gerçekleşen en yaşlı (71) tek kadınlar finalin ilk dört oyunu karşılıklı kırılan servislerle geçildi. Maçın henüz üçüncü oyununda öfkesini kontrol edemeyerek raketini parçalayan Serena, yedinci oyunda bir break daha bulup 4-3 öne geçti.

Avantajı yakaladıktan sonra servislerindeki daha güçlü bir performans sergileyen 35 yaşındaki Serena, kendisinden bir yaş büyük Venus'e geri dönüş izni vermedi. 5-4 üstün girdiği onuncu oyunu kaydettiği yedinci ace ile tamamlayan Serena, 6-4'le ilk adımı attı.

2 numaralı seribaşı Serena, ikinci setin düğümünü de yedinci oyunda çözdü. Üçüncü oyunda kaçırdığı üç servis kırma puanının ardından bu oyunda eline geçen altıncı break şansında güçlü bir backhand return yaparak puana giden Serena, 4-3'lük üstünlüğü yakaladı.

Maç boyunca başa baş bir oyun sergileyen ve seti koparmak için eline şanslar geçse de bunları değerlendiremeyen Venus, kaptırdığı break'i geri alamadı. Şampiyonluk için servis attığı onuncu oyunda 30-15 geriye düşmesine karşın ablasının yaptığı iki basit hatayla maç puanına ulaşan Serena, file önündeki derin forehand vuruşuyla noktayı koydu.

Her ikisi de 41'er dakika süren mücadelede Serena 10'u ace 27 winner ve 23 basit hatayla oynadı. 2009 Wimbledon'dan bu yana ilk slam finalinde boy gösteren Venus cephesinde ise bu istatistikler sırasıyla 31 ve 25 olarak kayıtlara geçti.

Kariyerinin 29. slam finalinden 23. kez üstün ayrılan Serena, böylece turnuvaya dek Steffi Graf ile paylaştığı Açık Dönem rekorunun tek başına sahibi oldu. Kupasını 1980 ve 1987 Avustralya Açık şampiyonu Hana Mandlikova'nın elinden alan ABD'li yıldız, tüm zamanların en çok tekler slam şampiyonluğu yaşayan ismi Margaret Court'un (24) rekorunun da kıyısına geldi.

Venus karşısındaki kaydını 17-11'e geliştiren Serena, Melbourne'daki tarihi başarısı neticesinde 2016 Amerika Açık'ta kaptırdığı klasman liderliğini Angelique Kerber'den geri aldı. Serena, iki haftalık serüven boyunca rakiplerine set şansı tanımadı.

Ali Katipoğlu - Melbourne

