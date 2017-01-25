Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerde bir önceki gün Roger Federer ile Stan Wawrinka'nın oluşturduğu yarı finalin ardından tablonun alt kısmındaki yarı final de netlik kazandı. Rafael Nadal, Milos Raonic'i geçerken; Grigor Dimitrov da David Goffin'i yenip final öncesi randevuyu ayarladı.

2009 şampiyonu Nadal, slam arenasında ilk kez buluştuğu dünya 3 numarası Milos Raonic karşısında son yıllardaki en güçlü performanslarından birini sergiledi. Açılış setinde Raonic'in 220 km/saat hızın üzerine çıkan servisler attığı yedinci oyunda break'i bulup 4-3 öne geçen İspanyol yıldız, üstünlüğünü korumakta zorlanmadı.

6 SET PUANINDAN

Melbourne'da üst üste ikinci yarı finalini arayan Raonic, ikinci sette eline geçen fırsatları değerlendiremedi. Nadal'ın servis attığı onuncu oyunda üç set puanı kaçıran Raonic, tie-break'te üç set puanı daha harcadı. Kanadalı raket özellikle mini break avantajıyla 6/5 üstünken yaptığı çift hatayla seti adeta geri çevirirken; toplam altı set puanı kurtaran Rafa, tie-break'i 9/7 ile kazanmasını bildi.

Mutlu sona ulaştığı 2014 Fransa Açık'tan beri slam turnuvalarında yarı final göremeyen Rafa, güçlü servislerine üçüncü sette de devam etti. Servis attığı oyunlarda Raonic'in hiçbir tehdidine maruz kalmayan 9 numaralı seribaşı, kritik noktada hamlesini yaptı. Maçta kalmak için uğraşan Raonic'in servisini sıfıra karşı kıran Nadal, bu seti de 6-4'le kazanıp noktayı koydu.

Melbourne öncesi Brisbane'da gerçekleşen buluşmalarında boyun eğdiği Raonic'ten 2 saat 44 dakika sonunda 6-4, 7-6, 6-4'le rövanşı alan Nadal, aralarındaki maç kaydını 7-2'ye geliştirdi. Mücadele boyunca birinci servislerinden 83'le puan çıkaran 14 kez Grand Slam şampiyonu, file önündeki 25 denemesinin 22'sinden başarıyla ayrıldı.

GRISHO TER ATTI

Rod Laver Arena'da Nadal'dan önce sahne alan Dimitrov, kariyerinin ikinci slam yarı finaline bir hayli rahat ulaştı. İlk 10'da yer alan bir oyuncuyla karşılaşmadan son dörde kalan Dimitrov, 11 numara Belçikalı Goffin önünde antrenman havasında geçen bir maçın ardından galibiyete uzandı.

2 saat 12 dakika süren buluşmayı 6-3, 6-2, 6-4'lük setlerle kazanan Bulgar tenisçi, Brisbane şampiyonluğuyla başlayan 2017'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. 25 yaşındaki Dimitrov, bugüne kadarki tek slam yarı finalini 2014 Wimbledon'da oynamıştı.





Ali Katipoğlu - Melbourne