Margaret Court Arena'da altıncı gün dramatik bir maçla tamamlandı. Son Amerika Açık finalisti Karolina Pliskova, son sette 5-2 geriye düştüğü maçta Jelena Ostapenko'yu 4-6, 6-0, 10-8'le geçip Avustralya Açık'ta ilk kez dördüncü tur gördü.

Klasmanın 38. basamağında yer alan 19 yaşındaki Letonyalı rakibi karşısında ilk seti kaybeden 5 numaralı seribaşı Pliskova, ikinci sette oyun kaybı yaşamadı. Final setinin beşinci ve yedinci oyunlarında servis kırmayı başaran Ostapenko, 5-2'lik üstünlüğü yakaladı.

Maç için servise geçtiği sekizinci oyunda işi bitiremeyen Ostapenko, onuncu oyunda da tecrübesizliğinin ve heyecanının kurbanı oldu. Dört oyunluk bir seri yakalayıp 6-5 öne geçen Pliskova, 12. oyunda maç puanı kaçırırken, art arda beş oyun karşılıklı kazanılan servislerle geçti.

18. oyuna 9-8 üstün giren Pliskova, 40-15'e ulaşıp iki maç puanıyla daha tanışırken bunlardan ilkini değerlendirip adını bir üst tura yazdırdı. 2 saat 5 dakika süren düeolloda 19'u ace olmak üzere 46 kazanma vuruşu üreten Çek yıldız, çeyrek final yolunda Daria Gavrilova ile eşleşti.

KANGURUYU DASHA SÜRÜKLÜYOR

Teklerde tel tel dökülen ev sahibi ülke oyuncularından son 16'ya kalan tek isim Daria Gavrilova oldu. Slam arenasındaki en iyi derecesine geçen sene evinde dördüncü tur oynayarak ulaşan Dasha, aynı başarıyı tekrarlarken 12 numaralı seribaşı Timea Bacsinszky'yi 6-3, 5-7, 6-4'le saf dışı bıraktı.





Ali Katipoğlu - Melbourne

