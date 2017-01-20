Daha önce sekiz kez katıldığı Avustralya Açık'ta üçüncü turdan ötesini göremeyen Anastasia Pavlyuchenkova, dokuzuncu denemesinde kariyerinde bir ilki yaşadı. 25 yaşındaki Rus raket, Margaret Court Arena'nın açılış maçında 11 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı mağlup etti.

2 saat 31 dakika süren maç boyunca oldukça agresif bir performans sergileyen Nastia, ürettiği tam 57 kazanma vuruşunun 23'üne file önünde imza attı. Ukraynalı rakibinin iki katından fazla sayıda basit hata (52-25) yapmasına rağmen kontrolü elden bırakmayan Pavlyuchenkova, 7-5, 4-6, 6-3'le adının son 16'ya yazdırdı.

Melbourne'da 24 numaralı seribaşı olarak ter döken Pavlyuchenkova çeyrek finale yolunda, Svetlana Kuznetsova ile Jelena Jankovic arasındaki eşleşmenin galibiyle oynayacak.

COCO PES ETMEDİ

Şu ana kadar tamamlanan maçlar neticesinde dördüncü turu yakalayan diğer isim Coco Vandeweghe oldu. Birinci turda 15 numara Roberta Vinci'yi turnuvanın dışına iten Coco, 2014 yarı finalisti Eugenie Bouchard karşısında final setinde 4-2 geriye düşse de dönmesini bildi.

Vandeweghe, üç kez berabereye giden sekizinci oyunu aldıktan sonra yaklaşık 15 dakika süren dokuzuncu oyunu da hanesine yazdırıp 5-4 öne geçti. 12. oyuna 6-5 üstün giren ABD'li raket, Kanadalı rakibinin maçta kalmak için kullandığı servisi kırıp maça noktayı koydu.

İlk servislerinden %85'le puan çıkaran Coco, 2 saat 22 dakika süren buluşmada 11'i ace olmak üzere toplam 40 kazanma vuruşu yaptı.





Ali Katipoğlu - Melbourne