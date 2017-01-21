Son zaferini 2009'da yaşadığı Melbourne Park'ta zorlu bir üçüncü tur maçına çıkan Rafael Nadal, genç rakibi Alexander Zverev karşısında setlerde iki kez geriye düşmesine rağmen dört saatin sonunda galibiyete uzanmasını bildi: 4-6, 6-3, 6-7, 6-3, 6-2.

İlk iki maçında set kaybı yaşamayan Rafa, servis kırdırarak başladığı maçın ilk setinde Zverev'den break'i geri alamadı. İkinci sette ise ilk adımı atan taraf Nadal'dı. Dördüncü oyunda bulduğu break ile 3-1'e ulaşan İspanyol yıldız, farkın kapanmasına izin vermedi.

BİR KEZ DAHA ZVEREV

Rod Laver Arena'daki buluşmanın üçüncü setinde her iki oyuncu da servis oyunlarında güçlü performanslar sergiledi. Servis kırma puanının görülmediği setin düğümünü tie-break çözerken, son puanda çıkardığı müthiş backhandlerle Nadal'ı çaresiz bırakan Zverev, kritik oyunu 7/5'le cebine koydu ve setlerde bir kez daha öne geçti.

9 numaralı seribaşı Nadal, dördüncü setin kilidini erken açtı. Bir anda 3-0 öne fırlayan Rafa, klasmanın 24. basamağındaki Zverev'in farkı kapatmasına izin vermedi ve seti 6-3'le noktalayıp karşılaşmayı final setine götürdü.

KUSURSUZ SON

Açılış oyununda Nadal'ın, dördüncü oyunda ise Zverev'in kırdığı servisler neticesinde 2-2 eşitlikle girilen karar setinin beşinci oyunu maçın kaderini tayin etti. Servis attığı oyunda 40-15 üstünlüğü yakalayan Zverev avantajını kullanamazken, beş defa berabereye giden oyunu yaklaşık 10 dakika sonunda kazanan Nadal, break'i alıp skoru 3-2 yaptı.

Beşinci oyundaki 37 vuruşluk ralli, maçın en uzun rallisi olarak kayıtlara geçerken, bu puanın sonunda Zverev adeta havluyu atıyordu. Zira nükseden kramplar genç Alman'ın hareketlerini zorlaştırırken, kortun diğer tarafında oldukça güçlü bir Nadal vardı.

Altı kez berabereye giden yedinci oyunda tekrar servis kırıp 5-2'yi bulan Rafa, maç için servise geçtiği sekizinci oyunda hata yapmadı 4 saat 5 dakika sonunda maça noktayı koydu.

SIRADA MONFILS VAR

Kazanma vuruşlarında 58-43 geride olsa da Zverev'den 40 adet daha az basit hata (74-34) yapan Nadal, çeyrek final yolunda 6 numaralı seribaşı Fransız Gael Monfils ile oynayacak. Monfils ise Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-6, 6-4'le geçip son 16'daki yerini ayırttı.

Ali Katipoğlu - Melbourne