Nishikori, beş setlik maçlardaki kaydını 20-5'e geliştirdi.

Japon yıldız Kei Nishikori, son beş yılda üç çeyrek final gördüğü Avustralya Açık'a beklenenden çok daha zor geçen bir maçla başladı. Hisense Arena'nın perdesini açan buluşmada Rus Andrey Kuznetsov ile karşı karşıya gelen Nishikori, 5-7, 6-1, 6-4, 6-7, 6-2 ile adını ikinci tura yazdırdı.

On birinci oyunda kırdırdığı servisin ardından açılış setini yitiren Nishikori, hemen akabindeki sette Kuznetsov'a yalnızca bir oyun şansı tanıdı ve durumu eşitledi. Dünya 5 numarası 1-3'ten döndüğü üçüncü sette ise son altı oyununu beşini alıp 6-4'e ulaştı ve setlerde öne geçti.

Dördüncü set büyük çekişmeye sahne oldu. İlk beş oyunun dördünde karşılıklı breakler izlenirken, setin düğümünü tie-break çözdü. Nishikori, 5/2'yi bulup maçı noktalamaya iki puan kadar yaklaşsa da pes etmeyen Kuznetsov, rakibinin servis attığı son üç puanı alıp 8/6 ile işi final setine uzattı.

Beş setlik maçlarda oldukça yüksek bir galibiyet yüzdesine sahip Nishikori, kritik anlardaki güçlü performansını bir kez daha sergiledi. Birinci servislerinden %92 ile puan çıkardığı ve yalnızca beş basit hata yaptığı bu seti 6-2 ile kazanan Kei, 3 saat 34 dakika sonunda maça noktayı koydu.

Nishikori ikinci turda Fransız Jeremy Chardy ile kozlarını paylaşacak. Chardy ise eski bir ilk 10 oyuncusu olan Nicolas Almagro karşısında ilk sette 4-0 üstünken rakibinin maçı bırakmasıyla Melbourne'da ilk engeli aştı.

Ali Katipoğlu - Melbourne