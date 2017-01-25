Avustralya Açık Gençler Şampiyonası çiftler kategorisinde çeyrek final maçına çıkan Kaya Göre ve Hint partneri Siddanth Banthia, rakiplerine 6-2, 7-5’lik setlerle yenilerek turnuvaya veda etti.

İlk iki maçlarında yakaladıkları başarılı uyum sayesinde ulaştıkları galibiyetlerle son sekiz ekip arasına kalan Göre/Banthia, çeyrek finalde Yeni Zelandalı Finn Reynolds ve Portekizli Duarte Vale ile karşı karşıya geldi.

İstedikleri performansı sergileyemedikleri birinci seti 6-2 yitiren Göre/Banthia çifti, ikinci sete 3-0’lık üstünlükle girdi. Ancak bu avantajlarını koruyamayan Göre/Banthia tandemi, Reynolds/Vale’nin geri dönüşüne engel olamadı.

Son dokuz oyunun yedisini hanesine yazdıran Reynold/Vale ikilisi, 54 dakika sonunda galibiyete uzanıp yarı finale ilerleyen takım oldu.













Ali Katipoğlu - Melbourne