Sezonun ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık dev bir maçla son buluyor. Önlerine çıkan engelleri birer birer aşarak spor dünyasının en büyük rekabetlerinden birisini 2011 Fransa Açık'tan sonra bir slam finalinde daha hayata geçiren Roger Federer ve Rafael Nadal, Melbourne'da şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.





35 yaşındaki İsviçreli ve 30 yaşındaki İspanyol raket, b irbirleriyle oynayacakları rekor niteliğindeki dokuzuncu slam finali öncesi 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 23'ü Nadal, 11'i Federer'in galibiyetiyle sonuçlanırken, slam arenasındaki buluşmalarda ise Rafa'nın 9-2'lik üstünlüğü bulunuyor.





Turnuvaya 17 numaralı seribaşı olarak katılan dünya eski 1 numarası Federer, kariyerinin 28. slam finalinde 18. zaferine ulaşıp kendisine ait rekoru geliştirmenin peşinde koşacak. Beşinci Avustralya Açık şampiyonluğunu kovalayan Federer, bu adreste 2004, 2006, 2007 ve 2010'da mutlu sona ulaşmıştı.













14 slam kupası sahibi Nadal, tek zaferini 2009 finalinde Federer'i yenerek tattığı Melbourne Park'ta yine büyük ödülü kucaklayıp Açık Dönem'de tüm slam turnuvalarını birden fazla kazanan ilk isim olmayı amaçlıyor. Dünya 9 numarası Rafa, Avustralya Açık'taki diğer finallerinde ise 2012'de Djokovic, 2014'te Wawrinka'ya kaybetmişti.





Federer, final yolunda sırasıyla Jürger Melzer, Noah Rubin, Tomas Berdych, Kei Nishikori, Mischa Zverev ve Stan Wawrinka'yı mağlup ederken toplam 13 saat 40 dakika kortta kaldı. Nadal ise sırasıyla Florian Mayer, Marcos Baghdatis, Alexander Zverev, Gael Monfils, Milos Raonic ve Grigor Dimitrov'u yenerken toplam 18 saat 59 dakika harcadı.





2017 Avustralya Açık finalinde 35. buluşmalarına çıkacak Roger Federer ile Rafael Nadal arasında bugüne kadar oynanan maçlar şu şekilde:



