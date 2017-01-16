Dünya sıralamasının 86. basamağında yer alan milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Avustralya Açık’taki ilk maçına yarın (17 Ocak Salı) çıkıyor. Melbourne’da gerçekleşen Grand Slam turnuvasında ilk defa ana tabloda boy gösteren Çağla, TSİ 03.00’te Fransız Oceane Dodin ile kozlarını paylaşacak.

Kariyerinde dördüncü kez bir Grand Slam turnuvasında ana tabloda mücadele eden Çağla, 2016 Fransa Açık ve Amerika Açık’ta ikinci tur, Wimbledon’da birinci tur oynamıştı. Büyükakçay geçen yıl İstanbul’da, klasmanın 72 numarası Dodin ise Quebec’te WTA şampiyonluğu yaşamıştı.





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