Yılın ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık'ta ilk kupa sahibini buldu. Bucie lakaplı Bethanie Mattek-Sands/Lucie Safarova ikilisi, setlerde geriye düştükleri finalde Andrea Hlavackova/Peng Shuai ekibini yenip ortaklıklarının dördüncü slam zaferine uzandı.

Çeyrek finalde 3, yarı finalde 1 numaralı seribaşlarını eleyen Hlavackova/Peng'i 2 saat 14 dakika sonunda 6-7, 6-3, 6-3'le mağlup eden ABD'li Mattek-Sands ve Çek Safarova, Melbourne Park'ta 2015'in ardından 2017'de de büyük ödülü kucaklamayı başardı.

Slam finallerindeki kusursuz kayıtlarını 4-0'a geliştiren çiftler 1 numarası Mattek-Sands ile Safarova, 2015 Fransa Açık ve 2016 Amerika Açık'ta da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.