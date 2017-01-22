Anastasia Pavlyuchenkvova, Avustralya Açık'ta ilklere imza atmaya devam ediyor. İki kez gençler şampiyonu olduğu Melbourne'da bir önceki turda Elina Svitolina'yı eleyip ilk defa son 16'ya kalan Nastia, vatandaşı Svetlana Kuznetsova'yı da yenerek çeyrek finalist oldu.

Rod Laver Arena'da oynanan günün ilk maçı baştan sona Pavlyuchenkova'nın kontrolünde geçti. Yıpratıcı bir üçüncü tur maçı oynayan 8 numaralı seribaşı Kuznetsova karşısında maç boyunca bir kez olsun geri düşmeyen Pavlyuchenkova, 68 dakika sonunda 6-3, 6-3'le galibiyete uzandı.

Kuznetsova ile yaptığı yedinci maçta ikinci kez sevinen Pavlyuchenkova'nın bir sonraki rakibi Venus Williams olacak. Sezonun ilk Grand Slam turnuvasında 17. kez boy gösteren 36 yaşındaki Williams ise elemelerden gelen Alman Mona Barthel'i 6-3, 7-5'le geçmeyi başardı.

Ali Katipoğlu - Melbourne