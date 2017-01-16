24 yaşındaki Rogers, kariyerinde ikinci kez Avustralya Açık'ta ana tablo mücadelesi veriyor.

Simona Halep'in Avustralya Açık macerası yine kısa soluklu oldu. Geçen yıl birinci turda Zhang Shuai'ye kaybeden dünya 4 numarası Rumen raket, bu kez yine açılışta Shelby Rogers'a boyun eğdi.

Merkez kort Rod Laver Arena'nın ilk maçında klasmanın 52. basamağındaki rakibine karşı varlık gösteremeyen Halep, 75 dakikada 6-3, 6-1'le turnuvanın dışında kalmaktan kurtulamadı.

26 kazanma vuruşuna imza attığı mücadelenin sonunda Avustralya Açık'taki ilk ana tablo galibiyetine uzanan Rogers, ikinci turda Ashleigh Barty-Annika Beck eşleşmesinin kazananıyla oynayacak.

PUIG GÜÇLÜ BAŞLADI

Tablonun üst tarafındaki maçlarla perdesi açılan 2017 Avustralya Açık'ta kadınlardaki ilk galibiyeti Monica Puig aldı. Rio 2016 şampiyonu Puig, yalnızca 53 dakikada Patricia Maria Tig'i 6-0, 6-1'le geçti.

Melbourne'da 29 nolu seribaşı olarak ter döken Puig'in bir sonraki rakibi, dünya eski 23 numarası Mona Barthel olacak. Elemelerden gelen Barthel ise genç Avustralyalı Destanee Aiava'yı 6-3, 7-6 ile saf dışı bıraktı.

Ali Katipoğlu - Melbourne