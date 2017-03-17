Çin'in Şenzen kentindeki 60 bin dolar toplam ödüllü ITF turnuvasında mücadele veren İpek Soylu, teklerde ikinci tur, çiftlerde ise çeyrek finalde elenmekten kurtulamadı.

Bir önceki hafta Zhuhai'de ilk turda kaybettiği dünya 100 numarası Tayvanlı Hsieh Su-Wei ile bu defa ikinci turda karşı karşıya gelen Soylu, güçlü rakibine çift sette teslim oldu.

Klasmanın 100. basamağında yer alan, turnuvanın 1 numaralı seribaşı ismi Hsieh'ye 6-2, 6-2 mağlup olan Soylu, bu maçtan bir süre sonra çıktığı çiftler maçında da aradığını bulamadı.

Çek Barbora Stefkova ile ortaklık yapan 20 yaşındaki milli raket, çiftler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşları Lesley Kerkhove/Lidziya Marozava'ya 6-3, 7-5 yenilip turnuvaya veda etti.

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