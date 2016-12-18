10-17 Aralık tarihleri arasında Ankara Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası'nda heyecan sona erdi. Tek erkeklerde Ahmet Sarıoğlu mutlu sona ulaşırken, tek kadınlarda ise İpek Öz'ün üstünlüğü vardı.

Günün ilk finalinde Ahmet Sarıoğlu ile Mert Naci Türker karşı karşıya geldi. Turnuvaya elemelerden katılan Sarıoğlu, 2 saat 15 dakika süren kıyasıya buluşmada 2 numaralı seribaşı Türker'i 3-6, 6-4, 7-6 ile devirerek zafere uzandı.

İpek Öz ile Selin Övünç'ün kozlarını paylaştığı kadınlar finali de büyük çekişmeye sahne oldu. Setlerde geriye düştüğü maçta Övünç'ü 4-6, 6-3, 6-2 ile mağlup eden 1 numaralı seribaşı Öz, şampiyonluğu kucaklamayı başardı.

Çift erkeklerde finalde Mert Altınalev/Atilla Kaan Göne'yi 6-4, 6-3 yenen Mert Naci Türker/Umut Akkoyun zirveye çıkarken, çift kadınlarda ise Cemre Anıl/İnci Öğüt'ün sakatlık nedeniyle final maçına çıkamaması neticesinde İpek Öz/İrem Soylu ipi göğüsledi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Ankara Tenis Kulübü Başkanı Ergin Fikirmen takdim etti.











