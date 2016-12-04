Türkiye'nin yıl boyunca ev sahipliği yaptığı Futures turnuvalarında Türk sporcular bir şampiyonluk daha elde etti. Antalya Belek'te düzenlenen 10 bin dolar ödüllü Tennis Organisation Cup'ta çiftler zaferi, milli tenisçiler Tuna Altuna ile Cem İlkel'in oldu.

Sert zemindeki organizasyonda 1 numaralı seribaşı takım olarak mücadele veren Altuna/İlkel çifti, finalde Bulgar Aleksandar Lazov ile Ukraynalı Marat Deviatiariov'un kurduğu ekiple karşı karşıya geldi. Rakiplerini 71 dakika sonunda 6-4, 6-2'lik setlerle yenen Tuna ve Cem, böylece ortaklıklarının yedinci finalinden dördüncü kez mutlu sona ulaştı.

27 yaşındaki Tuna Altuna, arka arkaya üçüncü, toplamda 18. çiftler kupasını kaldırırken galibiyet serisini de 12 maça çıkardı. 21 yaşındaki Cem İlkel ise çiftlerde bu sezon ikinci, toplamda dokuzuncu şampiyonluğunu kucakladı.

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