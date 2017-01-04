Tayland'ın başkenti Bangkok'taki ATP Challenger turnuvasında ter döken milli tenisçi Marsel İlhan, ilk maçında önemli bir geri dönüşe imza atarak adını son 16'ya yazdırdı.

Klasmanda kendisinden 23 basamak ileride 223.'lükte yer alan Kazak Dmitry Popko ile karşı karşıya gelen İlhan, sette kalmak için servis attığı oyunu kaybedince açılış setini 6-4'le yitirdi.

İkinci sette rakibinin servislerini daha iyi okuyan Marsel, beşinci ve dokuzuncu oyunlarda kırdığı servisler neticesinde 6-4'e ulaşarak mücadeleyi final setine uzatmasını bildi.

Karar setine 3-0 üstünlükle giren Popko, akabinde 5-2'ü yakaladı. Bu noktada ise Marsel'den etkileyici bir geri dönüş izlendi. Art arda üç oyun alarak seti 5-5'te dengeleyen İlhan, düğümü 7/4 kazandığı tie-break'te çözdü.

2 saat 11 dakika süren kıyasıya buluşmadan 4-6, 6-4, 7-6 ile üstün ayrılan Marsel, 50 bin dolar toplam ödüllü organizasyonun ikinci turunda 1 numaralı seribaşı Japon Yuichi Sugita (ATP no.112) ile oynayacak.