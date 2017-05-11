Özbekistan'ın Karşi şehrindeki 75 bin dolar toplam para ödüllü ATP Challenger turnuvasında mücadele veren Cem İlkel, önemli bir geri dönüşe imza atarak adını yarı finale yazdırmayı başardı. İlkel, maç puanı çevirdiği buluşmada Kazak rakibi Aleksandr Nedovyesov'u 3-6, 7-6, 6-3'le devirdi.





Sırasıyla Hint ve Rus rakiplerini yenerek geldiği çeyrek finalde eski bir ilk 100 oyuncusu olan Nedovyesov ile kozlarını paylaşan 21 yaşındaki milli tenisçi, iki defa servis kırdırdığı açılış setini 6-3'lük skorla yitirdi.





Cem, ikinci setin sekizinci oyununda servisini kaptırıp 5-3 geriye düşse de break dezavantajını bir sonraki oyunda ortadan kaldırdı. Maçta kalmak için servis attığı 10. oyunda bir maç puanı çeviren İlkel, servisini alıp durumu 5-5'e getirdi.





Karşılıklı tutunulan servislerin ardından gidilen tie-break'te 4/1 geriye düşen Cem, hanesine üst üste beş puan birden yazdırıp 6/4 öne geçti. Büyük çekişmeye sahne olan tie-break'te eline geçen dördüncü set puanını değerlendiren İlkel, kritik oyunu 9/7 kazanıp mücadeleyi final setine taşıdı.





Klasmanda kendisinden 70 sıra ileride, 256. basamakta yer alan Nedovyesov karşısında karar setinde etkili bir performans sergileyen Cem, altıncı oyunda servis kırdı ve 4-2'lik üstünlüğü yakaladı. Attığı güçlü servislerle bu avantajını koruyan İlkel, 6-3'e ulaşıp maça noktayı koydu.





2 saat 22 dakika sonunda uzandığı galibiyetle birlikte dünya sıralamasında ilk 300'e girmeyi garantileyen Cem İlkel, yarı finalde bir diğer Kazak raket Dmitry Popko ile karşı karşıya gelecek. Karşi Challenger'ın 5 numaralı seribaşı ismi Popko, klasmanın 203. basamağında bulunuyor.



