Türk Ekonomi Bankası’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen TEB Kültürpark Cup Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası’na Türk sporcular iyi bir başlangıç yaptı. 60 bin dolar toplam para ödüllü organizasyonda Başak Eraydın, Ayla Aksu, Pemra Özgen, Berfu Cengiz ve Cemre Anıl teklerde ikinci tura yükselmeyi başardı.





İzmir’deki Kültürpark Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı turnuvada 6 numaralı seribaşı olarak ter döken Başak Eraydın, ilk maçında bir diğer milli tenisçi Melis Sezer’i saf dışı bıraktı. Korttan 6-4, 6-1’lik setlerle üstün ayrılan Eraydın, ikinci turda Rumen Mihaela Buzarnescu ile eşleşti.





Günün etkileyici galibiyetlerinin altında Ayla Aksu ile Berfu Cengiz’in imzası vardı. Ayla, dünya sıralamasının 162. basamağında bulunan, turnuvanın 3 numaralı seribaşı ismi Ukraynalı Kateryna Kozlova’yı 6-4, 7-6 ile devirirken; 17 yaşındaki Berfu ise final setini 3-5’ten çevirdiği buluşmada Sırp Jovana Jaksic’i 5-7, 6-4, 7-5’le saf dışı bıraktı.





Cemre Anıl, kusursuz bir iş çıkardığı elemelerin ardından ana tabloya da güçlü bir başlangıç yaptı. Altı kez servis kırdığı maçta Alman Christina Shakovets’i 6-3, 6-2 ile mağlup eden Cemre, ikinci turda Ayla’nın karşısına geçti. Berfu’nun ikinci tur rakibi ise 8 numara Japon Eri Hozumi oldu.









ÇAĞLA’DAN TALİHSİZ VEDA

TEB Kültürpark Cup’ta 5 numaralı seribaşı olarak boy gösteren Çağla Büyükakçay, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından İspanyol Paula Badosa Gibert’e yenilmekten kurtulamadı. 2 saat 53 dakika sonunda rakibine 7-6, 6-7, 7-6’lık setlerle teslim olan Büyükakçay’ın İzmir serüveni ilk turda son buldu.





Büyükakçay’ın yanı sıra genç tenisçiler İpek Öz ve İlay Yörük de turnuvanın dışında kaldı. İpek, Sloven Nastja Kolar’a 6-3, 6-1; İlay ise 1 numaralı seribaşı Bulgar Viktoriya Tomova’ya 6-0, 6-0 kaybetti.





Bu sene ilki gerçekleştirilen organizasyonda yarın (21 Haziran Çarşamba) teklerde ikinci tur, çiftlerde çeyrek final müsabakaları oynanacak. Başak Eraydın, Ayla Aksu, Pemra Özgen, Berfu Cengiz ve Cemre Anıl’ın teklerde çeyrek final biletini almak adına korta çıkacağı günün perdesi saat 11.00’de açılacak.



