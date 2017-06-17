İpek Öz ilk turda Zeynep Çakırer'i yenerken zorlanmadı.

Türkiye'nin 2017 sezonunda ev sahipliği yaptığı 60 bin dolar seviyesindeki dört ITF turnuvasından biri olan TEB Kültürpark Cup'ta heyecan eleme müsabakalarıyla başladı.





Kültürpark Tenis Kulübü'ndeki organizasyonun eleme mücadelesinde yer alan 10 Türk sporcudan beşi elemelerin ilk turunu geçmeyi başardı. yer alıyor. Doğa Selen Takunyacı, İranlı rakibi Soha Ebrahimi Shalkoohi'yi 6-0'lık iki set sonunda geçerek tur atladı. Elemelerde 7 numaralı seribaşı olarak mücadele eden İpek Öz de Zeynep Çakırer'i oyun vermeden mağlup etmeyi başardı. Cemre Anıl da genç oyuncu Barbara Quagliardi'yi 6-1, 1-6 ve 6-4'lük setler sonunda geçerek ikinci tura çıktı. Muazzez Demirci ve Deniz Paykoç da ilk turda Türk rakiplerini geçerek elemelerin ikinci turuna kaldı.





28 oyuncunun katıldığı elemelerde üç tur atlayan dört raket, isimlerini ana tabloya yazdıracak.





Bu sene ilki gerçekleştirilen TEB Kültürpark Cup'ta milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, Ayla Aksu, Pemra Özgen, Melis Sezer ve Berfu Cengiz'in de boy göstereceği ana tablo maçları 19 Haziran Pazartesi start alacak. İzmir'deki zorlu turnuvanın çiftler finali 23 Haziran Cuma, tekler finali ise 24 Haziran Cumartesi oynanacak.



