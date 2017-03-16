7-9 Nisan tarihleri arasında Antalya Manavgat'taki Ali Bey Club tesislerinde gerçekleşecek Davis Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 2. Grup ikinci tur serisinde İsveç'i konuk edecek Türkiye'nin kadrosu ve hazırlık programı belli oldu.

Açılış turunda Kıbrıs Rum Kesimi'ni deplasmanda 4-1'le geçen kadro bozulmazken, İsveç karşısında da Marsel İlhan, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek ve Anıl Yüksel boy gösterecek. Rakip İsveç'in dörtlüsü ise henüz açıklanmadı.

27 Mart haftası Antalya'daki Tennis Organisation Cup ITF toprak kort turnuvasını oynayarak hazırlıklara başlayacak olan Ay-yıldızlılar, İsveç mücadelesinin heyecanının yaşanacağı haftanın başında Ali Bey Club'a geçecek.

Kaptan Haluk Akkoyun, hazırlık kampının ikinci etabındaki çalışmalara tecrübe kazanmaları adına üç genç ismi de çağırdı. Buna göre dünya gençler sıralamasında ilk 100'de yer alan Ergi Kırkın, Kaya Göre ve Yankı Erel, Davis serisi öncesindeki antrenmanlarda Marsel, Cem, Altuğ ve Anıl'a eşlik edecek.