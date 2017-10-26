İpek Öz çiftlerde mücadele ettiği Ekaterina Yashina ile birlikte, Cumhuriyet Kızları turnuvasında çiftler ana tablosunun 1 numaralı seribaşı Ayla Aksu/Ana Veselinovic ikilisini 7-5 6-4 ile geçerek finale çıktı.



Geçtiğimiz hafta Antalya’da kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu yaşayan, Cumhuriyet Kızları tekler ana tablosunda ise elemelerden gelerek son 16 oynamayı başaran İpek Öz, bu sonuçla 25K klasmanındaki ilk finaline yükselmiş oldu.



İpek Öz/Ekaterina Yashina ikilisinin finaldeki rakibini belirleyecek maçta ise Pemra Özgen/Berfu Cengiz çifti, Petra Krejsova/Jesika Maleckova ile karşılaştı. 6-1 ve 6-4’lük set sonuçlarıyla maçtan mağlup ayrılan Pemra Özgen ve Berfu Cengiz için Cumhuriyet Kızları mücadelesi yarı finalde son bulmuş oldu.



(Emre Başoğlu / Tenisdunyasi.net)