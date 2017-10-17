Son dönemin yükselişteki oyuncusu İpek Öz, profesyonel kariyerinin ilk tekler zaferini Antalya’da elde etti. Tek set yitirdiği hafta boyunca 1, 2 ve 3 numaralı seribaşlarını deviren 18 yaşındaki İpek, Tennis Organisation Cup ITF turnuvasında ipi göğüsledi.



Sırasıyla Çek, Belçikalı, Brezilyalı ve İtalyan rakiplerini geçerek ulaştığı finalde Rumen Ilona Georgiana Ghioroaie ile karşı karşıya gelen Öz, birinci servislerinden %70’le puan çıkardığı maçı 6-3, 6-2’lik setlerle kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Teklerde ilk yarı final ve finalinin ardından ilk şampiyonluğuna da Manavgat’taki turnuvada ulaşan İpek’in iki tane de çiftler birinciliği bulunuyor.













TTF Basın Bülteni