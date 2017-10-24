İpek Öz

Cumhuriyet Kızları turnuvasında ana tablo karşılaşmaları TED Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde devam ediyor. İlk tur maçlarının ikinci gününde korta çıkan dört temsilcimiz arasında tur atlamayı başaran tek raketimiz İpek Öz oldu.



Geçtiğimiz hafta Antalya’da profesyonel kariyerinin ilk tekler şampiyonluğunu yaşayan İpek Öz, Cumhuriyet Kızları’nda elemelerden geçerek ana tabloya kaldıktan sonra bugün de ilk tur maçını kazanmayı başardı. Kazak rakibi Gozal Ainitdinova’yı 6-4 ve 7-5’lik setlerle mağlup ederek tur atlayan ev sahibi raketimiz, aynı zamanda üst üste 8. maçından da galibiyetle ayrıldı.



Bugün ilk tur maçları için korta çıkan diğer raketlerimiz ise İlay Yörük, Ayla Aksu ve Zeynep Sönmez oldu. Zeynep Sönmez, bir dönem ilk 100 içerisinde yer almış ve turnuvanın 3 numaralı seribaşı ismi Vitalia Diatchenko ile karşı karşıya geldi. Çetin bir mücadeleye sahne olan maçta ilk seti 6-4 ile Zeynep kazansa da, takip eden iki seti hanesine yazdıran Diatchenko tur atlamayı başardı. Sabah seansında korta çıkan İlay Yörük Rus Frolova’ya 6-2 6-2’lik setlerle kaybetti. Yine Rus rakibi Golubovskaya’ya 6-3 6-3’lük setlerle yenilen Ayla Aksu da ilk turda elenmekten kurtulamadı.



1 ve 2 NUMARALAR KORTA İNDİ



Cumhuriyet Kızları’na 1 numaralı seribaşı olarak katılan Avusturyalı Barbara Haas ve ve 2 numaralı seribaşı Özbek Sabina Sharipova da bugün ilk kez korta indiler.



Haas, ilk seti 4-6 kaybedip ikinci sette de 1-3 geri düşmesine rağmen geri dönmeyi başardı ve 6-3 6-1’lik setlerle adını ikinci tura yazdıran taraf oldu.



Dünya 180 numarası ve turnuvanın iki numarası Sharipova da günü üç setlik bir galibiyetle kapattı. 6-4 6-7 ve 6-3’lük setlerle kazanmayı başaran Özbek raket, son 16’daki yerini aldı.



Günün çiftlerde alınan sonuçları ise şu şekilde:



Berfu Cengiz/Pemra Özgen – Elizaveta Koklina/İlay Yörük, 6-0 6-0

Ekaterine Gorgodze/Melis Sezer – Olga Ianchuk/Ena Kajevic, 6-0 6-4

Ayla Aksu/Ana Veselinovic – Viktoria Kamenskaya/Sabina Sharipova, 6-3 7-6

Başak Akbaş/Irina Lasputina – Georgiana Serban/Georgeta Simion, 1-6 4-6



(Emre Başoğlu/Tenisdunyasi.net)



