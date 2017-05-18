Fransa'nın Saint-Gaudens kasabasındaki 60 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında raket sallayan İpek Soylu, ikinci tur maçında Yunan rakibi Valentini Grammatikopoulou'ya mağlup olmaktan kurtulamadı.

Toprak zemindeki organizasyona 5 numaralı seribaşı Çinli Han Xinyun'u yenerek başlayan Soylu, dünya sıralamasının 183. basamağındaki Grammatikopoulou'ya 6-3, 6-3 kaybederek elendi.

İpek, bu maçtan bir süre sonra ABD'li partneri Jamie Loeb ile birlikte çıktığı çiftler çeyrek finalinde ise Montserrat Gonzalez/Silvia Soler-Espinosa ikilisine 6-2, 6-0'lık setlerle yenildi.

21 yaşındaki milli tenisçi, bir sonraki mücadelesini sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın elemelerinde verecek.

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