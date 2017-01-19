Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'ta üst üste beşinci kez mücadele vermeye hazırlanan Türkiye'nin bu yılki rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, 8-11 Şubat tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de yapılacak müsabakalarda Büyük Britanya, Letonya ve Portekiz ile birlikte aynı grupta yer aldı.





Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün yaptığı, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'den oluşan kırmızı-beyazlıların karşı karşıya geleceği takımların kadroları şu şekilde:





Büyük Britanya: Johanna Konta, Heather Watson, Laura Robson, Jocelyn Rae

Letonya: Jelena Ostapenko, Diana Marcinkevica, Daniela Vismane

Portekiz: Michelle Larcher De Brito, Ines Murta, Maria Joao Koehler, Joana Vale Costa





C Grubu'nu lider tamamlayan takım, A Grubu'nun birincisiyle yükselme; son sırada tamamlayan takım, A Grubu'nun sonuncusuyla düşmeme Play-Off serisi oynayacak. Grup ikincisi ve üçüncüsü ise klasman maçlarına çıkacak.





A GRUBU: Polonya, Gürcistan, Avusturya

B GRUBU: Hırvatistan, Macaristan, Bosna-Hersek

C GRUBU: Büyük Britanya, Türkiye , Letonya, Portekiz

D GRUBU: Sırbistan, İsrail, Bulgaristan, Estonya



