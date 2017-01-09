8-11 Şubat tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'in ev sahipliğinde düzenlenecek Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup mücadelelerine katılacak olan millilerin kadrosu belirlendi.

Alaaddin Karagöz'ün yaptığı değerlendirmeye göre Ay-yıldızlı takım Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu, Pemra Özgen'den oluşurken, tecrübe kazanması adına Berfu Cengiz de kafilede yer alacak.

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz'ün üstlendiği teknik ekipte Deniz Ataş yardımcı antrenör, Duran Birol fizyoterapist, Şahin Ünal ise kondisyoner olarak görev yapacak. Kırmızı-beyazlılar, Tallinn'deki müsabakalar öncesi 1-4 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da kampa girecek.

Türkiye'nin arka arkaya beşinci kez boy göstereceği Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Grup'taki diğer 13 ülke ise şu şekilde: Avusturya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Letonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan.

Kura çekiminin ilerleyen günlerde gerçekleşeceği organizasyonda iki takım 2. Dünya Grubu Play-Off'larına ilerlerken, iki takım ise bir alt kümeye gerileyecek.

www.ttf.org.tr