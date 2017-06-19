Kültürpark Tenis Kulübü kortlarında cumartesi günü elemesi başlayan 60 bin dolar ödüllü ITF kadınlar turnuvasında ana tabloya kalan isimler belirlendi. Üç gün süren eleme maçları sonunda Cemre Anıl ve İpek Öz ile birlikte Alman Christina Shakovets ve Venezuela'dan Aymet Uzcategui ana tabloya kaldı.

60 bin dolar seviyesinde ilk kez eleme geçen 22 yaşındaki Cemre Anıl, son maçında Vasilisa Aponosenko'yu 6-1, 3-6, 6-3 ile geçti. Elemenin ilk turunda Barbara Quagliardi'yi son sette 0-3'ten gelip yenen Cemre, Aponosenko'ya karşı da final setinde 1-3'ten döndü. Cemre'nin ana tablo ilk turdaki rakibi kendisi gibi elemeden çıkan Alman Shakovets oldu.

1999 doğumlu İpek Öz ise elemedeki üç maçında rakiplerine toplam 10 oyun bıraktı. Öz, final turunda elemenin 1 numarası Alman Lisa-Maria Maetschke'yi 6-4, 6-4 ile geçti.

Kültürpark'taki turnuvanın ana tablosunda da teklerde ilk maçlar oynandı. Deneyimli milli raket Pemra Özgen, Gürcü Ekaterina Gorgodze'yi 6-3, 6-4 yenerek tur atlarken, Slovak Viktoriya Kuzmova Betina Tokaç'ı 6-2, 6-1 ile geçti. Romen Raluca Serban ise Azradeniz Çömlek'i 6-0, 6-1 ile eledi.

Çağla Büyükakçay'ın 5, Başak Eraydın'ın 6 numaralı seribaşı olarak raket sallayacağı turnuvada ana tablodaki diğer Türk tenisçiler, 20 Haziran Salı günü kortta olacaklar.