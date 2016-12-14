Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Dubai'deki 100 bin dolar toplam ödüllü ITF turnuvasıyla açtığı sezona teklerde istediği başlangıcı yapamasa da Alman Mona Barthel ile ortaklık kurduğu çiftlerde ilk engeli aşmasını bildi.

Her iki kategoride de son şampiyon unvanıyla katıldığı zorlu organizasyonda bir önceki gün Rus rakibi Ksenia Pervak'a yenilerek teklerde birinci turda elenen Büyükakçay, çiftlerdeki ilk sınavını Agnes Bukta/Vivien Juhaszova ekibi önünde verdi.

63 dakika süren maç boyunca dört kez servis kıran Büyükakçay ve Barthel, 6-2, 6-4'lük setlerle isimlerini son sekiz ekip arasına yazdırdı. Büyükakçay/Barthel, çeyrek finalde 4 numaralı seribaşları Lesley Kerkhove/Lidziya Marozava ile kozlarını paylaşacak.