İlki geçen yıl Ankara Arena'nın ev sahipliğinde yapılan ve sporseverlerin büyük beğenisini toplayan TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin bu yıl nerede ve ne zaman düzenleneceği belli oldu.

Milli raket Çağla Büyükakçay ile Rus yıldız Maria Sharapova'nın karşı karşıya geleceği gösteri amaçlı organizasyon, 26 Kasım Pazar günü İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türk tenisini ilklere alıştıran 2016 TEB BNP Paribas İstanbul Cup şampiyonu unvanlı Büyükakçay ile kariyerinde beş Grand Slam tekler zaferi bulunan dünya eski 1 numarası Sharapova'nın korta çıkacağı etkinliğin biletleri ise Mobilet üzerinden satışa sunuldu.

Büyükakçay ile Sharapova arasındaki buluşmanın yanı sıra renkli aktivitelere sahne olacak TEB BNP Paribas Tennis Stars Series'in bilet fiyatları 1. Kategori 30 TL, 2. Kategori 20 TL olarak belirlendi.

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