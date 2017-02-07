Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme müsabakaları için Estonya’nın başkenti Tallinn’de bulunan Türkiye Milli Takımı’nın iki önemli üyesi Pemra Özgen ve Çağla Büyükakçay’a, organizasyon tarafından Kadriorg Sarayı’nda düzenlenen açılış yemeğinde “Adanmışlık Ödülü” (Commitment Award) takdim edildi.

Kadın tenisinin ülkeler düzeyindeki şampiyonası Fed Cup’ta toplam 40 veya 40’dan fazla seride ülkesini temsil eden sporculara verilen ödülün sahiplerinden Özgen bugüne kadar 48, Büyükakçay da 40 seride milli formayı terletti. 30 yaşındaki Özgen 2001, 27 yaşındaki Büyükakçay ise 2004’ten beri aralıksız olarak Ay-yıldızlı ekip adına mücadele veriyor.

Yaşadığı gururu sosyal medya üzerinden yaptığı “Estonya’nın başkenti Tallinn’deki Fed Cup açılış yemeğinde, ülkemizi 2004 senesinden beri aralıksız toplam 40 maçta temsil ettiğim için Fed Cup tarafından “Adanmışlık Ödülü”ne layık görüldüm. Daha nice yıllar, nice maçlar oynamak dileğiyle!” paylaşımıyla dile getiren Çağla, sergilediği başarılı performanstan ötürü 2015’te de Fed Cup Kalp Ödülü’ne layık görülmüştü.

İLK RAKİP LETONYA

Kaptanlığını Alaaddin Karagöz’ün üstlendiği, Çağla Büyükakçay, İpek Soylu, Ayla Aksu, Pemra Özgen ve Berfu Cengiz’den kurulu Kırmızı-beyazlılar, üst üste beşinci kez boy gösterdiği Avrupa/Afrika Bölgesi 1. Küme’deki ilk maçına yarın (8 Şubat Çarşamba) Letonya karşısında çıkacak. İki ülke bugüne dek tek buluşmalarını 2012’de yapmış, Türkiye, Letonya’yı 2-1 mağlup etmişti.