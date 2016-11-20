Türkiye'nin sene boyunca ev sahipliği yaptığı ITF kadınlar turnuvalarının bu haftaki ayağında çiftler kupası, Berfu Cengiz ve Olga Danilovic'in ellerinde yükseldi. Antalya'da düzenlenen toprak kort turnuvasında Sırp partneri Danilovic ile birlikte hafta boyunca set kaybı yaşamayan 17 yaşındaki Cengiz, profesyonel kariyerinin ikinci çiftler zaferine uzandı.

Şampiyonluk maçında Alman kardeş ortaklar Yana/Tayisiya Morderger ile kozlarını paylaşan Cengiz/Danilovic ekibi, 1 saat 25 dakika süren finalden 6-4, 6-4'le üstün ayrılarak ortaklıklarının ilk turnuvasında zirveye çıktı. Berfu, Tennis Organisation Cup'ın tekler mücadelesinde ise 1 numaralı seribaşı Slovak Vivien Juhaszova'ya 6-1, 6-1'le yenilerek yarı finalde elendi.