Türk tenisinin çıkıştaki ismi Başak Eraydın, Barselona'da katıldığı 60 bin dolar toplam ödüllü ITF Turnuvası'nda çeyrek finale çıktı. Haftaya 198. sırada giren genç tenisçi turnuvanın ikinci turunda Roland Garros genç kızlar yarı finalisti Rus Marta Paigina'yı 7-5, 6-4'lük setlerle mağlup etmeyi başardı. Eraydın, toprak kortta düzenlenen organizasyonun ilk turunda dünya sıralamasında 106. sırada bulunan Çek Denisa Allertova'yı 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle geçmişti.

Başak Eraydın, Barselona'daki turnuvada çeyrek finalde Amandine Hesse-Renata Zarazua maçının galibiyle karşılaşacak.

Milli tenisçi Mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen 60 bin dolar toplam ödüllü Lale Cup turnuvasında şampiyon olarak kariyerinin en önemli başarısını yakalamış ardından TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta da çeyrek final oynamıştı.

(Merthan Can)