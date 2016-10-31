Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Ekonomi Bankası’nın ortaklığında düzenlenen TEB BNP Paribas Tennis Stars Series, yıldız raketleri Ankara Arena’da buluşturdu. Milli tenisçiler Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın tribünleri coşturduğu etkinlikte Kanadalı Eugenie Bouchard ve Avustralyalı Pat Cash de boy gösterdi.

Gösteri amaçlı organizasyonun ilk buluşması Marsel İlhan ile Pat Cash arasındaydı. Birbirinden keyifli puanların oynandığı karşılaşmada İlhan, dünya eski 4 numarası, 1987 Wimbledon şampiyonu Cash’i 6-2, 3-6, 7/3’lük skorla yenmeyi başardı.

Çağla Büyükakçay ise güçlü rakibi Eugenie Bouchard’ı çekişmeli bir maçın ardından mağlup etti. Klasmanda bir dönem beşinci basamağa kadar ilerleyen, bu hafta itibarıyla 47.’likte yer alan Bouchard’a 6-4, 4-6, 7/4’le üstünlük kuran Büyükakçay, sporseverlere bir galibiyet daha hediye etti.

BAKAN KILIÇ DA KATILDI

Biletleri günler öncesinden tükenen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Ümit Leblebici de katılım gösterdi.

Bakan Kılıç, “Ülkemiz, uluslararası spor organizasyonları konusundaki kabiliyetini ve tecrübesini bir kez daha en güzel şekilde ortaya koydu” sözlerini sarf ederken, Durmuş ve Leblebici de etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Gün boyu süren farklı aktivitelerle eğlencenin zirve yaptığı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series, gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.